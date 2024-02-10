Может ли Лукашенко принять участие в нападении РФ на страны НАТО? 10.02.2024, 17:44

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Мнение политолога.

Издание The Telegraph опубликовало детальный сценарий войны между РФ и НАТО. Прогнозируется, что Россия мобилизует 200 тысяч военных и начнет новое наступление в Украине. Далее Россия начнет давление на страны Балтии, учения в Беларуси, конфронтацию в Сувалкском коридоре и пойдет на прямое столкновение с НАТО.

Может ли Путин задействовать Лукашенко в нападении на страны НАТО? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к политологу Дмитрию Болкунцу:

— Надо понимать, что в Беларусь введены силы ядерного нападения. Полагаю, что это тоже один из планов Кремля на случай, если будет предпринято какое-то «нападение» на Беларусь, то они якобы будут иметь возможность применить ядерное оружие.

Единственно защитой стран, указанных как возможные точки атаки, является ввод ядерного оружия в эти страны. Однако США вряд ли на это пойдут по ряду причин.

Что же касается Лукашенко, то он на сегодняшний день совершенно не тот человек, который способен противостоять военной машине, запущенной Путиным. Если же Лукашенко станет помехой, то «долетается», как это было с известным персонажем, который в августе взлетел и упал (речь идет о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине — прим.). Лукашенко это понимает, и от него мало что зависит в этой ситуации.

Очевидно, что население Беларуси боится войны. Не только белорусы, но и все страны Европы не хотят войны, поэтому помогают Украине для того, чтобы война остановилась там, не вышла за ее пределы.

Сейчас важно понимать, что у Путина границ нет. Он будет продолжать военные кампании до тех пор, пока не достигнет каких-то своих целей, которые себе нарисовал. Сложно понять, где заканчиваются его цели, но, подчеркиваю, что он уже неоднократно говорил о том, что видит границы России как в начале века. Речь идет примерно о 1914-ом годе.

Путин поднимает ставки в этой большой игре. Если его не остановить, то он продолжит это делать.

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