Разведка Британии рассказала о деталях удара ВСУ по «Бельбеку» 10.02.2024, 17:56

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У россиян будут проблемы.

Украинский удар по аэродрому «Бельбек» в оккупированным Крыму 31 января, в результате которого был уничтожен вражеский бункер координационного центра управления РЛС, может привести к снижению способности РФ координировать воздушную активность в Черноморском регионе.

31 января Украина нанесла удар по российской авиабазе «Бельбек» в Крыму, в результате чего был уничтожен бункер координационного центра управления РЛС, говорится в отчете, опубликованном в субботу в социальной сети Х Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

«Это почти наверняка приведет к снижению способности России координировать воздушную активность в Черноморском регионе, увеличивая зависимость и нагрузку на и без того растянутый парк самолетов A-50, а также все более истощающийся резерв обученного персонала, способного руководить воздушными операциями», - считают в британской разведке.

В сообщении подчеркивается, что для координации своих воздушных средств, особенно истребителей, военно-воздушная доктрина РФ в значительной степени полагается на наземные пункты управления, такие как «Бельбек», особенно в ходе текущих боевых операций.

«Почти наверняка российские пилоты и наземный персонал сейчас страдают от боевой усталости, вызванной потребностями операций в Украине. Любые дальнейшие удары по важнейшим координационным узлам в Крыму, безусловно, усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета», - добавили в разведке Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SNEZd6Pkz8#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/90Lj6hpHcI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 10, 2024