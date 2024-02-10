Украина объявила охоту на наемников ЧВК «Вагнер» в Африке 10.02.2024, 18:31

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ГУР дает понять, что военных преступников будут преследовать по всему миру.

На днях украинская газета Kyiv Post сообщила, что бойцы ГУР (военная разведка Украины) пленили в Судане троих наемников ЧВК «Вагнер». Как пишет обозреватель BILD Дмитрий Сойбель, «в последние несколько месяцев в этой африканской стране неоднократно происходили атаки на позиции наемников «Вагнера», за которыми предположительно стоят украинцы». Один из пленных рассказал по-русски, что въехал в Судан через ЦАР для свержения правительства в составе отряда из 100 человек.

«Атака украинцев в Судане — классическая акция, которая подошла бы Кириллу Буданову, главе украинской военной разведки, — сказал BILD военный эксперт Руслан Левиев. — Он хочет дать понять, что его люди готовы преследовать наемников «Вагнера» по всему миру. <...> Конечно, все это имеет лишь символическое значение. Это не изменит нынешнее тяжелое положение украинцев в собственной стране и лишь обеспечит позитивные новости на родине»

Как напоминает Сойбель, изначально «вагнеровцы» действовали в Судане по просьбе многолетнего диктатора Омара аль-Башира. После его свержения они встали на сторону вооруженных формирований RSF, которые воюют против армии. Прежде всего, российские наемники охраняют золотые прииски и обеспечивают контрабанду драгметалла, что приносит доход режиму Владимира Путина.