NYT: Снарядов у украинских сил ПВО осталось до марта 1 10.02.2024, 19:05

Срочно нужны западные поставки.

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) испытывают нехватку снарядов: если в ближайшее время не будет пополнений, их хватит до марта. Об этом пишет The New York Times(со ссылкой на оценку американских чиновников.

Западные чиновники и военные эксперты предупреждают, что без помощи США Украина может испытать «каскадный коллапс» вдоль фронта позже в этом году. Они отмечает, что это произойдет не раньше, чем через пару месяцев. Но без внешней поддержки, добавляют они, сложно представить, как Украина сможет удерживать свои текущие позиции на поле боя.

Собеседники NYT считают, что к марту текущего года Украине будет сложно осуществлять локальные контратаки, а к началу лета украинские вооруженные силы (ВСУ) могут столкнуться с трудностями в отражении атак противника. Источники издания предупреждают, что наиболее ощутимый дефицит боеприпасов ощущается в районе Авдеевки.

Сейчас ВСУ ежедневно используют лишь треть необходимого количества артиллерийских снарядов для удержания своих позиций, сообщает Financial Times. Большинство американских поставок фактически приостановлено, а процесс расширения производства оружия в Европейском союзе происходит недостаточно быстро.

Выделение военной помощи Украине остается предметом разногласий в конгрессе США. На прошлой неделе проект о выделении пакета военной помощи на сумму около $60 млрд смог пройти предварительное одобрение сенаторов. Теперь за него должны проголосовать в сенате и палате представителей.