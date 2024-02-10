РосСМИ: ВСУ начали использовать новую технологию для ударов 4 10.02.2024, 19:37

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Она помогает увеличить дальность ударов БПЛА.

Вооруженные силы Украины стали использовать новую технологию во время дроновых ударов по территории России.

В частности, как пишет российский Telegram-канал SHOT, для атак по Белгородской области Украина начала использовать связки дронов с ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета.

Именно таким образом, утверждает канал, в четверг, 8 февраля, был атакован автобус в Новой Таволжанке.

К нему летели два беспилотника — FPV-дрон со взрывчаткой сопровождал второе устройство, оснащенное ретранслятором, что помогло увеличить расстояние для полета.