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Франция передаст Украине десятки гаубиц Caesar

  • 10.02.2024, 20:46
Франция передаст Украине десятки гаубиц Caesar
Архивное фото

Об этом заявил Зеленский после разговора с Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, глава украинского государства поблагодарил Францию за неослабевающую поддержку, как на уровне администрации Макрона, так и на уровне французского общества.

Лидеры двух государств обсудили текущую ситуацию на поле боя и оборонительные потребности Украины, среди которых дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО различных видов, как переносные, так и дальнего радиуса действия.

При этом, президент Украины высоко оценил создание Францией и США «коалиции артиллерии», в рамках которой Париж передаст Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снарядов к ним.

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