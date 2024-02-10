IISS: Авиация РФ провалила свою главную задачу в войне 10.02.2024, 21:20

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И несет большие потери.

Российская военная авиация так и не смогла выполнить свою главную задачу в войне против Украины – получить господство в воздухе, но понесла тяжелые потери. Об этом говорится в аналитической справке Международного института стратегических исследований (IISS), который является составителем авторитетного справочника The Military Balance.

«Российские военно-воздушные силы продемонстрировали слабые результаты в войне Москвы против Украины, понеся значительные потери некоторых ключевых самолетов. Между врагами остается паритет в воздухе, а не преимущество в воздухе, и это ситуация, которую Украина должна поддерживать», – говорится в публикации.

IISS отмечает, что российские Военно-космические силы (ВКС) не смогли завоевать контроль неба несмотря на свое тотальное численное превосходство над Воздушными силами ВСУ не потому, что были бездействующими, а потому что были неэффективными.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 40% ударных вертолетов Ка-52, а также значительную часть своих Ми-35 и Ми-28. Парк вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 сократился по крайней мере на 20%. Уничтожение самолета дальнего радиообнаружения А-50 и повреждение командно-штабного самолета Ил-22М также стало ударом по оперативной способности и моральному состоянию ВКС.

Чтобы уменьшить потери, но сохранить хоть какое-то влияние на ситуацию на фронте, российская авиация все больше полагается на дальнобойное оружие. Так, россияне все чаще используют самолеты Су-34 для сброса планирующих авиабомб, которые можно выпускать с большей дистанции, чтобы избежать украинских наземных ПВО малой дальности.

Также россияне используют этот самолет для ударов управляемыми ракетами «воздух-земля» Х-59. Аналогично ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ сейчас используют ракеты класса «воздух-поверхность» ЛМУР, которые позволяют им поражать цели на большем расстоянии, не приближаясь непосредственно к линии фронта.