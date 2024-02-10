Главе МИД Венгрии сделали подарок, который не понравится РФ 6 10.02.2024, 22:00

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фото: epa

Сийярто пришлось его принять.

Министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто подарили кусок российского танка, сожженного в Украине в битве за Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя американского фонда «Центр помощи» Алексея Прокопенко.

«Это сделано в России, а сожжено и переделано в Украине. Носите это как брелок на ключах от собственного дома, чтобы не забыть, что такое российский террор, пожалуйста помните уроки истории и что несли с собой советские танки на улицах Будапешта 1956 года», — сказал Прокопенко венгерскому министру.

Министр подарок принял и поблагодарил, добавив, что Венгрия искренне желает мира в Украине.

Фото: Сийярто передали обломок сожженного под Киевом танка РФ (facebook.com/prokopenkoUA)