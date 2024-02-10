В Витебске мужчина застрял в люльке 10.02.2024, 22:16

Пришлось вмешаться спасателям.

Утром субботы, 10 февраля, спасателям Витебска поступило тревожное сообщение: на улице Ленина в люльке автогидравлического подъемника застрял человек. О происшествии сообщило МЧС Беларуси.

Как оказалось, мужчина 1992 года рождения занимался электромонтажными работами с уличным освещением. В это время автоподъемник заблокировался, а его мачта наклонилась.

Спасатели разложили автолестницу, надели на мужчину страховку и помогли ему спуститься на землю. Медицинская помощь ему не потребовалась.