Награда нашла героев Telegram-канал «Письма к дочери»

10.02.2024, 22:30

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Бегите, глупцы.

Яка сумна новина. Пишут, что КГБ арестовал больше двух десятков офицеров из департамента финансовых расследований. Героев борьбы за стабильность.

Короче, награда нашла героев. Не знаю как там с головой и сердцем, но руки у героев оказались не очень чистыми. Что, конечно, полностью логично. Потому что для героев стабильности смысл борьбы за стабильность состоит в том, чтобы им было хорошо и финансово стабильно. Поэтому, как же не брать, когда тебе дают? Если не брать, то зачем тебе такая стабильность? За что, спрашивается, тогда боролись?

А ведь многие умные люди предупреждали борцов за стабильность, что так оно и будет. Что после экстремистов следующими жертвами стабильности будут те, которые за нее боролись. Потому что борцы за стабильность построили себе такую стабильность, которой постоянно надо кем-нибудь питаться.

А экстремистами в этой стабильности уже никого не удивишь и звездочек на экстремистах себе не заработаешь. А на коллегах по борьбе за стабильность можно и заработать. Опять же и место для себе освободить. Чтобы бороться за стабильность уже с повышенным окладом денежного содержания. Потому что это у экстремистов бывает солидарность. А у свидетелей стабильности вместо солидарности есть только принцип: «умри ты сегодня, а я завтра».

И я тебе такую вещь скажу, только ты не удивляйся. Тем борцам за стабильность которые пошли первыми, еще очень повезло в этой жизни. Потому что дальше борцов за стабильность будут сажать уже не за то, что они позволили себе взять лишнего. Дальше будут сажать тех, кто боролся за стабильность неправильно. А это уже совсем другая статья и совсем другой юридический статус.

А как правильно бороться ты же сейчас не определишь. Это же можно установить только постфактум. Вот тот, кого посадили, тот и боролся неправильно. А тот, кто посадил, тот правильно. По крайней мере до момента пока его самого не посадят.

Потому что по мере укрепления стабильности борьба за стабильность должна нарастать. И чем крепче стабильность, тем больше у стабильности врагов. И чем дольше кое-кто продержится, тем больше среди свидетелей стабильности окажется ее тайных врагов. Это ж диалектика. Понимать надо.

Я бы мог, конечно, сказать этим людям: бегите, глупцы (с). Но не скажу. Во-первых, потому, что не хочу. Бачылі вочкі што куплялі, цяпер ешце хоць павылазьце.

А во-вторых: куда ж им бежать? Свидетели стабильности так задорно строили свою стабильность, что бежать от этой стабильности им уже некуда. Потому что свидетелям стабильности нигде не рады. А если бежать туда, где будут рады, то их оттуда вернут обратно в стабильность по первому требованию компетентных органов.

Telegram-канал «Письма к дочери»