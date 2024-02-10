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Награда нашла героев

  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 10.02.2024, 22:30
  • 2,064
Награда нашла героев

Бегите, глупцы.

Яка сумна новина. Пишут, что КГБ арестовал больше двух десятков офицеров из департамента финансовых расследований. Героев борьбы за стабильность.

Короче, награда нашла героев. Не знаю как там с головой и сердцем, но руки у героев оказались не очень чистыми. Что, конечно, полностью логично. Потому что для героев стабильности смысл борьбы за стабильность состоит в том, чтобы им было хорошо и финансово стабильно. Поэтому, как же не брать, когда тебе дают? Если не брать, то зачем тебе такая стабильность? За что, спрашивается, тогда боролись?

А ведь многие умные люди предупреждали борцов за стабильность, что так оно и будет. Что после экстремистов следующими жертвами стабильности будут те, которые за нее боролись. Потому что борцы за стабильность построили себе такую стабильность, которой постоянно надо кем-нибудь питаться.

А экстремистами в этой стабильности уже никого не удивишь и звездочек на экстремистах себе не заработаешь. А на коллегах по борьбе за стабильность можно и заработать. Опять же и место для себе освободить. Чтобы бороться за стабильность уже с повышенным окладом денежного содержания. Потому что это у экстремистов бывает солидарность. А у свидетелей стабильности вместо солидарности есть только принцип: «умри ты сегодня, а я завтра».

И я тебе такую вещь скажу, только ты не удивляйся. Тем борцам за стабильность которые пошли первыми, еще очень повезло в этой жизни. Потому что дальше борцов за стабильность будут сажать уже не за то, что они позволили себе взять лишнего. Дальше будут сажать тех, кто боролся за стабильность неправильно. А это уже совсем другая статья и совсем другой юридический статус.

А как правильно бороться ты же сейчас не определишь. Это же можно установить только постфактум. Вот тот, кого посадили, тот и боролся неправильно. А тот, кто посадил, тот правильно. По крайней мере до момента пока его самого не посадят.

Потому что по мере укрепления стабильности борьба за стабильность должна нарастать. И чем крепче стабильность, тем больше у стабильности врагов. И чем дольше кое-кто продержится, тем больше среди свидетелей стабильности окажется ее тайных врагов. Это ж диалектика. Понимать надо.

Я бы мог, конечно, сказать этим людям: бегите, глупцы (с). Но не скажу. Во-первых, потому, что не хочу. Бачылі вочкі што куплялі, цяпер ешце хоць павылазьце.

А во-вторых: куда ж им бежать? Свидетели стабильности так задорно строили свою стабильность, что бежать от этой стабильности им уже некуда. Потому что свидетелям стабильности нигде не рады. А если бежать туда, где будут рады, то их оттуда вернут обратно в стабильность по первому требованию компетентных органов.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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