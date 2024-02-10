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Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ и главы Генштаба

  • 10.02.2024, 23:15
  • 1,264
Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ и главы Генштаба
Новая команда Главкома ВСУ Александра Сырского
Фото Офис президента Украины

Все они — боевые командиры.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Ими стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Также назначены заместители начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в субботу, 10 февраля.

«Сегодня весь день проводил совещания с военными, с военным руководством и правительством. Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезным именно на общеармейском уровне», — заявил Зеленский.

Он сообщил о новых назначениях в военном руководстве.

Так заместителями Сырского стали:

полковник Вадим Сухаревский; его направление — это беспилотные системы и развитие применения дронов;

полковник Андрей Лебеденко; его направление — это инновации, а именно технологический компонент армии и боевых систем.

Заместителями начальника Генштаба ВСУ Баргилевича стали:

бригадный генерал Владимир Горбатюк; его направление — это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление;

бригадный генерал Алексей Шевченко; его направление — логистика;

бригадный генерал Михаил Драпатий — он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку украинских военных.

«Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, — весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины», — отметил президент.

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