Российские войска вошли в Новомихайловку 11.02.2024, 1:34

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И заняли до 15% села

Село Новомихайловка находится в Донецкой области, к югу от города Марьинка. Его российские войска полностью разрушили в ходе многомесячного захвата. Теперь они вошли и в Новомихайловку. Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, ВС РФ наступают с востока, юга и северо-востока.

«Ситуация в Новомихайловке становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре небольшого села. Сейчас они контролируют 10-15% его территории», — пишет Репке.