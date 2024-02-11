Белоруса сняли со скалы почти на самом краю света 11.02.2024, 3:35

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В Аргентине со скалы на острове Огненная Земля в результате длительной ночной спасательной операции сняли 29-летнего белорусского туриста, получившего травму. Об этом сообщает местная спасательная служба, пишет сайт «Беларусь и мир».

Во вторник 6 февраля около 19.00 вечера члены одного из альпинистских клубов, занимавшихся скалолазанием, проинформировали, что в районе скал Пьедрас-Наранхас, расположенных между тропами к озеру Лагуна Эсмеральда и леднику Охо-дель-Альбино, находится пострадавший человек, просящий о помощи.

Незамедлительно была организована спасательная операция, в которой приняли участие сотрудники нескольких организаций. После того как они прошли по тропе, примерно в 23.40 с туристом был установлен контакт.

Выяснилось, что мужчина повредил лодыжку и не мог двигаться сам. Ему оказали первую помощь и стали готовить к эвакуации.

Спуск начался около 01.30. Пострадавшего несли на носилках. А завершилась спасательная операция в 04.00, когда турист был отправлен на машине скорой помощи в больницу населенного пункта Ушуайя — административного центра провинции Огненная Земля. Он, кстати, считается самым южным городом планеты.