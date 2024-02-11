Русские оккупанты подорвались на своих минах на новом ЗРК С-350 «Витязь» 1 11.02.2024, 8:36

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Видеофакт.

Российские захватчики в Луганской области в феврале подорвались на минах. Оккупанты ехали на новеньком 50П6Е ЗРК С-350 «Витязь».

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», который также показал соответствующее видео. Инцидент произошел 6 февраля 2024 года.

«Сами ставим мины. Сами взрываемся. На видео – последствия подрыва на мине пусковой установки ЗРК С-350 «Витязь». Комплекс принадлежит одному из подразделений ВДВ РФ. К счастью для экипажа ракеты ПУ не сдетонировали», – рассказали на канале «сотрудника одной из специальных служб».

Отмечается, что «пострадавших нет». Однако «сильно пострадала ходовая часть». Взорванная ЗРК до сих пор стоит на том же месте – теперь «ее боятся эвакуировать из-за большого количества мин».

«С-350 «Витязь» – очень редкий зверь. Принят на вооружение в 2020 году. Исчисляется единицами», – считают в «Досье Шпиона».

Это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном «Алмаз-Антей». Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса оснащена 12 зенитными ракетами.

Планируется, что «Витязь» заменит С-300ПС и Бук-М1-2. Первый ЗРС С-350 «Витязь» поступил в состав ВКС РФ в феврале 2020 года. По данным 2020 года в России было всего шесть таких машин.