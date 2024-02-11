Начальники подставили младших офицеров: новые подробности масштабного «дела ДФР» 6 11.02.2024, 8:52

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Лейтенантов посылали «делать предложение» собственникам бизнеса.

Сайт Charter97.org сообщал о массовых арестах в Департаменте финансовых расследований. Cобеседники «Нашай Нівы» раскрыли схему, по которой старшие офицеры делали себе капиталы на слезах предпринимателей, подставляя при этом своих же младших сотрудников.

Со ссылкой на информированные источники сообщали о том, что в Минске разворачивается «дело ДФР», в рамках которого КГБ арестовал два десятка офицеров из центрального аппарата и управления по Минску и Минской области.

Сейчас «Нашай Ніве» становятся известны некоторые обстоятельства масштабного дела о коррупции.

Оказывается, начальники минского ДФР подставляли своих младших офицеров в хитроумной схеме по уголовному обогащению.

«Инспекция Министерства по налогам и сборам планово проверяет некое предприятие на предмет уплаты налогов. И если это фирма с большими оборотами, а налоговикам лень самим все считать, то они могут передать проверку в ДФР для определения, уклонялась ли компания от уплаты налогов», — описывает собеседник издания те нормы закона, которые сделали схему возможной.

«И «бизнес» начальников минского ДФР был в том, чтобы в такой ситуации послать на проведение проверки молодых сотрудников ДФР, дав предварительный инструктаж.

По факту получалось так, что лейтенанты и старшие лейтенанты арестовывали счета такой компании, точно зная, что у нее все чисто и что проверка закончится без возбуждения уголовного дела. Впоследствии эта молодежь делала собственнику бизнеса предложение — за деньги снять арест со счетов и «закончить проверку без последствий».

Выставленные бизнесменам счета составляли несколько десятков тысяч долларов. Обычно они оплачивались.

Но нашелся человек, которому показались наглостью аппетиты каких-то там лейтенантов. Он был уверен, что по всем фронтам чистый, и пошел с заявлением в КГБ.

«Лейтенантов взяли, и они стали признаваться. Так вышли на тех, кто их направлял и хотел ими прикрыться, принимая по факту основную часть откупных», — добавил информированный собеседник.