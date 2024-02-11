Позывной «Борсук»: что известно о «правой руке» Сырского 11.02.2024, 9:52

Вадим Сухаревский

Он участвует в российско-украинской войне с 2014 года.

В субботу, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Вадима Сухаревского с позывным «Борсук» заместителем главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского.

Он участвует в российско-украинской войне с 2014 года.

Сухаревский в частности будет отвечать за развитие БПЛА и других беспилотных систем. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 в г. Берегово Закарпатской области.

Он учился в Мукачевском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. А затем окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета «Львовская политехника» по специальности «Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений».

С февраля по октябрь 2004 Сухаревский в составе 6-й отдельной механизированной бригады участвовал в Миротворческой миссии в Ираке. В частности, он является участником битвы за Эль-Кут.

Сухаревский считается украинским военным, произведшим первый выстрел в российско-украинской войне.

Это произошло 13 апреля 2014 года, когда Сухаревский, тогда еще бывший старшим лейтенантом, отдал приказ открыть огонь по российским боевикам. С 2014 года для него борьба не прекращалась ни на мгновение.

С 2016 года он был командиром 1-го линейного батальона в 36-ю бригаду морской пехоты, который выполнял задачи под Мариуполем. В 2020 году получил звание полковника, а год спустя занял должность начальника штаба 35-й бригады морской пехоты.

В феврале 2022 был назначен на должность командира 59-й отдельной мотопехотной бригады, а 18 июля получил звание Героя Украины.

С 9 февраля 2024 года Сухаревский также возглавляет созданные Силы беспилотных систем ВСУ.

«Мы не остановимся, пока не восстановим наши границы, не освободим наши земли и не вернем людей из удручающего плена», – заявлял легендарный командир «Борсук».