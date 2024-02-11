Симоньян запрягла телегу впереди лошади Сергей Романов, planeta.press

11.02.2024, 9:56

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Что не так с историей экипажа российского Ил-76?

Каково шоу. Пафосно хоронят «героических» пилотов, которые «спасли мирное население, отведя свои воздушные судна от жилых домов». Сплошной парад лицемерия.

Попробуем даже вынести за скобки то, что сама ситуация, когда по Белгородской области что-то прилетает, стала возможна с началом «спецоперации». Активность военно-транспортных самолетов в приграничной зоне – тому подтверждение. Экипажу Ил-76 точно было бы приятнее возить россиян на оллинклюзив в Турцию, а не проявлять «чудеса героизма», которые им приписала российская пропаганда. Далась пилотам эта «сакральная жертвенность».

Вот, например, не ее проявлял пилот Су-34, который дежурно отправлялся бомбить Украину, а в итоге незапланированно приземлился на жилой дом в Ейске.

И не забыть бы об ограничениях на авиаперелеты, которые в ряде приграничных регионов действуют вот уже как почти два года. Что поделаешь – война, которую, правда, запрещено называть войной.

И эти сопли мы навешиваем собственному глубинному народу. Во внешнее пространство мы транслируем странные версии о погибших в роковом полете «Ила» украинских пленных, которые, мягко говоря, хромают на обе ноги.

Минобороны всерьез полагает, что обыватель поверит в «тройку сопровождавших» для 65 пусть и пленных, но бойцов украинской армии? По поводу собственной глубинной публики мы не строим никаких иллюзий, но зачем так плохо думать о жителях заграницы?

Да и странным представляется убеждать, что самолет «летел на обмен», но, почему-то, направлялся в обратном направлении от границы с Украиной. И у нас такие телодвижения вовнутрь территории России называют «героизмом»?

Государственная пропаганда в, скажем так, лице Маргариты Симоньян уже «сливает» в сеть всякие «списки пленных». В которых эти самые «пленные» или уже обменяны, или не существуют.

Создание этого «документа» – дело пяти минут на семейном принтере четы Симоньян-Кеосаян. Вот такие вот «доказательства» той чудовищной по степени цинизма провокации, которую, в очередной раз, приготовили в Кремле.

А вот тел «пленных» широкой и не очень общественности не предоставили до сих пор.

Путин еще и открещивается от международного расследования. Ну то есть, он театрально заламывает руки, закатывает глаза. Уже обвиняет цивилизованный мир в «заангажированности». Даже что-то об этом самом «расследовании» говорит. Только осторожно, чтобы не выйти на самих себя. С целью доказать, что Ил-76 Украина сбивала из комплекса ПВО Patriot. Мол, перестаньте давать Киеву оружие и «конфликт» прекратится. Вместе с «птичкопадами».

Это классическое «телега впереди лошади». Как же это по-русски, кстати, сказать.

Нет, господа нехорошие. «Конфликт» закончится именно с уходом российских оккупационных войск с территории Украины. И оккупанты должны были покинуть чужую землю еще десять лет назад.

И тогда Западу не пришлось бы помогать Украине оружием и финансами. И, что важно для нас, тогда бы в Оренбурге наверняка не хоронили «героев», которые отправились в злополучный рейс на ИЛ-76.

А летчики отправляли бы себе туристов в Турцию. Из Белгорода, например. Который ныне, стараниями Путина, – бесполетная зона для простых смертных.

Сергей Романов, planeta.press