Приключения больного Лукашенко в Узбекистане: Мирзиеев над ним издевался 9 11.02.2024, 10:31

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Усталый диктатор едва двигался и хромал.

7-10 февраля Лукашенко совершил визит в Узбекистан.

Сайт udf рассказал об интересных моментах «командировки».

Лукашенко вновь выглядел больным и прихрамывал

Не так давно экс-министр здравоохранения Владимир Караник намекнул, что Александру Лукашенко тяжело даются перелеты, что влияет на состояние его здоровья. Между Минском и Ташкентом около 4 тысяч километров, поэтому неудивительно, что в Узбекистане Лукашенко выглядел больным, уставшим, грустным и неэнергичным.

На некоторых видеокадрах узбекской стороны видно, как диктатор прихрамывал. А при посещении местного технопарка Лукашенко и Шавкат Мирзиеева возили на электрокаре – видимо, с учетом состояния здоровья диктатора.

Мирзёев потешался над Лукашенко

По прилете в Ташкент белорусскую делегацию сразу же повезли в Ледовый дворец «Хумо Арена», где местная команда принимала гостей в рамках чемпионата Казахстана. Для потехи Мирзиеева в этой жаркой стране решили «возродить» хоккейные традиции – во времена СССР в Ташкенте некоторое время действовала ледовая арена и была команда, составленная из спортсменов из других республик.

Ташкентский «Хумо» победил астанинский «Номад». А президент Узбекистана, хорошо зная имидж правителя Беларуси, после окончания матча пошутил при всех:

«Это Александр Григорьевич виноват! Он как зашёл, говорит: «Ну, узбеки, если проиграете казахам…».

Углубление сотрудничества – под большим вопросом

Весь свой визит Лукашенко рекламировал Мирзиееву белорусские технологии и производства, предлагая помочь в той или иной отрасли. По итогам визита заявлено, что поставлена цель достичь товарооборота между странами в миллиард долларов.

Однако углубление сотрудничества на самом деле находится под большим вопросом. В том же Технопарке, который показали Лукашенко, узбеки под контролем западных компаний (Pietro Fiorentini, Samsung Electronics) производят холодильники, стиральные машины, кондиционеры, лифты и т.д.

Беларусь же, оказавшись под западными санкциями, вряд ли чем-то может переплюнуть конкурентов. Мирзиеев высказал интерес к созданию в Узбекистане совместного производства БелАЗов, но пока это только слова.

В конце визита Лукашенко без особого настроения спустился на местном курорте на лыжах с горы.