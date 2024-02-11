Внезапно умер российский капитан первого ранга, командовавший атомным ракетным крейсером «Петр Великий» 6 11.02.2024, 10:43

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Ликвидирована еще группа офицеров РФ.

Потери РФ на 11 февраля 2024 года среди офицерского состава увеличились - стало известно, что «самоликвидировались» два высокопоставленных командира противника.

В результате продолжительной болезни «самоликвидировался» вражеский капитан первого ранга Игорь Крохмаль, который, в частности, возглавлял тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и командовал фрагетами «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в своем Telegram-канале.

По его данным, также из-за тромба «ликвидировался» капитан Александр Николаев, который был «героем России».

Кроме того, в «груз 200» (уничтоженные враги) превратились четыре российских лейтенанта - Егор Прийменко, Никита Холмогоров, Данила Белов и Алексей Кучин.