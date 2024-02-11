Полковник ВСУ рассказал, в каком ведомстве Залужный с командой быстро изменит ситуацию 11.02.2024, 10:58

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Роман Свитан

Роман Свитан озвучил неожиданное предложение.

Бывший военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предложил формировать Кабинет министров Украины с опытных боевых офицеров по Израильскому образцу. Свою идею он сформулировал так: «Оптимально Залужному и его команде заходить в исполнительную власть в Кабинет министров. Это было бы лучше со своих точек зрения».

«У нас очень много проблем и, если Залужного сейчас попытаться народу Украины потребовать от Верховной Рады и от власти поставить его команду, заместив ими Кабмин. От этого мы ничего не потеряем абсолютно: наоборот приобретем. Вот такое движение начнет серьезную зачистку внутренней исполнительной власти в Украине», - озвучил свое предложение Свитан.

О команде нового Главкома ВСУ военный эксперт сказал так: «Военные, которые будут выполнять сейчас определенные задачи, на них надо посмотреть, как они справятся наперед нельзя сказать. Пока я вижу очень большой минус: во всей этой команде нет ни одного летчика. Ни одного нигде не слышно и не видно. Восстановления ВВС нет, командующего ВВС нет: везде сухоптчики. Что будет с армией, которой руководят сухопутные войска? Наступать будет пехота (штурмовая пехота и других вариантов нет, по-другому не могут)».