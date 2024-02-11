Россия накаляется

Россия накаляется1
- Александр Невзоров
- 11.02.2024, 11:23
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Кремль теряет остатки вменяемости.
Иначе и быть не могло. Пошли процессы. Накаляется Россия. Мучительно медленно и подслеповато, но в ней растет градус презрения и достоинства.
Это видно и в растущем страхе режима.
Аресты были абсурдными - а стали анекдотичными. Хорохорится пропаганда, Кремль свирепеет. Власть теряет остатки вменяемости.
За раскрашивание двух кукол-неваляшек арестован художник Василий Слонов. Аресту предшествовал грубый обыск, шантаж и издевательства.
Неваляшек изъяли и приговорили к уничтожению.
Александр Невзоров, «Телеграм»