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Россия накаляется

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  • Александр Невзоров
  • 11.02.2024, 11:23
  • 4,052
Россия накаляется
Александр Невзоров

Кремль теряет остатки вменяемости.

Иначе и быть не могло. Пошли процессы. Накаляется Россия. Мучительно медленно и подслеповато, но в ней растет градус презрения и достоинства.

Это видно и в растущем страхе режима.

Аресты были абсурдными - а стали анекдотичными. Хорохорится пропаганда, Кремль свирепеет. Власть теряет остатки вменяемости.

За раскрашивание двух кукол-неваляшек арестован художник Василий Слонов. Аресту предшествовал грубый обыск, шантаж и издевательства.

Неваляшек изъяли и приговорили к уничтожению.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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