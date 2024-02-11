Россия накаляется 1 Александр Невзоров

11.02.2024, 11:23

4,052

Александр Невзоров

Кремль теряет остатки вменяемости.

Иначе и быть не могло. Пошли процессы. Накаляется Россия. Мучительно медленно и подслеповато, но в ней растет градус презрения и достоинства.

Это видно и в растущем страхе режима.

Аресты были абсурдными - а стали анекдотичными. Хорохорится пропаганда, Кремль свирепеет. Власть теряет остатки вменяемости.

За раскрашивание двух кукол-неваляшек арестован художник Василий Слонов. Аресту предшествовал грубый обыск, шантаж и издевательства.

Неваляшек изъяли и приговорили к уничтожению.

Александр Невзоров, «Телеграм»