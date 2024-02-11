На воре и шапка горит 2 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

11.02.2024, 11:49

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Николай Карпенков

Карпенков пошел по стопам Пригожина?

Появилась информация, что командующий внутренними войсками Николай Карпенков хочет вывести внутренние войска из МВД в отдельную структуру по образцу «Росгвардии» и таким образом вступает в конфликт с министром внутренних дел Иваном Кубраковым.

Азаренок попросил замглавы МВД прокомментировать эту информацию, на что Карпенков сказал, что «где-то там пытаются столкнуть лбами министерство внутренних дел, внутренние войска» и «никаких разговоров про Национальную гвардию, Белгвардию никогда не велось».

Стоп. А откуда силовик и пропагандист узнали, что «где-то там» пишут о желании Карпенкова стать на уровень министра? После этого выступления арестовать можно обоих, ведь, ясен пень, что тот же командующий внутренними войсками читает «экстремистские» ресурсы.

Замглавы МВД можно дать как минимум 15 суток, а пока он будет сидеть, подробнейшим образом изучить содержимое его телефона – наверняка там найдется что-то еще.

Но если говорить серьезно, то поводов избавиться от Карпенкова у руководства РБ хватает.

Во-первых, из нервного и путанного спича Карпенкова вспоминается присказка «на воре и шапка горит». Если бы информация о его желании вывести внутренние войска из структуры МВД была неправдивой, то силовик, вероятно, просто бы промолчал.

Вместо этого Карпенков страстно стал опровергать сообщение, нахваливая министра Кубракова («большой начальник», «боевой генерал»). Силовик выдает сам себя.

Во-вторых, командующий внутренними войсками совсем берега попутал, когда заявил: «Огромное спасибо министру внутренних дел». Карпенков забыл, что благодарить в современной Беларуси можно только одного.

Не сложно предугадать реакцию правителя, когда ему на стол положат расшифровку выступления Карпенкова, который благодарит за все хорошее не его, а министра МВД.

В-третьих, командующий внутренними войсками невольно послал всем символичный сигнал, поскольку дал интервью не на фоне портрета главнокомандующего, а (на фоне эмблемы «Группы Вагнера».

В кадре также мелькнул шеврон с надписью «ВВ МВД Республики Беларусь. Штурмовик. Группа Вагнер» – в телеграм-каналах пишут, что силовик вручил такие шевроны белорусским спецназовцам.

Это на кого же ориентируется Карпенков – на Пригожина, поднявшего мятеж в России? КГБ, алё! Будете ждать от Карпенкова слов «президент глубоко ошибся»?

Даже если силовик просто так выражает восхищение навыкам российских боевиков, то его промосковские взгляды выглядят все более опасными для режима. Карпенков уже заявлял, что «русская армия — она непобедима», а теперь продвигает среди подчиненных российские нарративы.

В общем, интервью силовика вышло феерическим. Арестовывай хоть за одно, хоть за другое.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»