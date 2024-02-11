Генерал бундесвера: Германии нужно быть готовой к войне через пять лет 3 11.02.2024, 12:28

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Кремль намерен расширить агрессию за пределы Украины.

Генеральный инспектор бундесвера, генерал Карстен Броер считает, что Европа впервые со времен холодной войны столкнулась с угрозой возможного внешнего вторжения. Об этом он заявил в интервью «Welt am Sonntag», сообщает DW.

Генерал Карстен Броер считает, что Германии следует быть готовой к войне через пять лет. Повышение боеспособности до уровня требований военного времени означает не только подготовку личного состава и материальное обеспечение, но и необходимость изменений в менталитете общества и самих немецких военнослужащих, пояснил он.

Броер видит в действиях президента РФ Владимира Путина намерение расширить войну за пределы Украины. Такой вывод генерал делает, наблюдая за заявлениями Путина и его действиями в Украине. Кроме того, «мы видим, что Россия по решению Госдумы перешла на военную экономику», добавил он.

В Германии не впервые заявляют, что нужно готовиться к войне. В начале ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус выступил с призывом провести масштабную модернизацию бундесвера, чтобы немецкая армия соответствовала «требованиям военного времени». По его словам, полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило ситуацию с угрозами безопасности на континенте, поэтому и общество, и армия Германии должны быть готовы к войне.

Также в ноябре аналитики Немецкого совета по внешней политике (DGAP) опубликовали резонансный доклад об угрозе войны России и НАТО.

Рассуждения аналитиков основываются на допущении, что война в Украине будет заморожена. По оценкам DGAP, России потребуется от шести до десяти лет, чтобы восстановить свою армию до такой степени, что она сумеет осмелиться напасть на НАТО. По мнению экспертов, окно возможностей для российской агрессии откроется в момент, когда Москва увидит, что Европа слаба, чтобы отбить нападение. Мишенью, в частности, могут стать страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония. Поэтому в течение 6–10 лет страны НАТО должны подготовить свои вооруженные силы для сдерживания России.