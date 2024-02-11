«У Путина изо рта пошла пена» 2 Игорь Эйдман

11.02.2024, 12:39

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Игорь Эйдман

Затем больной упал без сил и потерял сознание.

Подлинный текст известной беседы.

- Владимир, зачем вы напали на Украину?

- Все началось с Рюрика и Ленина. Рюрик создал Россию, а Ленин - Украину. Потом поляки заставили Гитлера на себя напасть. А австрийцы зачем-то ополячили русских. Об этом Богдан Хмельницкий мне написал. Дима, принеси, письма!

Вообще Богдан сватался к Екатерине II и все уже было на мази, но Хрущев зачем-то отобрал у нее Крым и отдал Украине. Она обиделась и пожаловалась Сталину, а Сталин - мне. Сынок, говорит, выручай, там же русские люди. Ну я и помог.

Дальше нас с Ярославом Мудрым (мы с ним оба мудрые, но доверчивые) американцы обманули, надули просто. Расширили НАТО на Восток. В общем пришлось к хану Батыю обращаться за поддержкой. Ну и к Бисмарку заодно. Он поддержал: главное, говорит, потенциал.

А потом я послал отца Володи Зеленского на фронт, за языком. Он самого Гитлера поймал и сыну отдал, в качестве живой игрушки. А Володя с Гитлером подружился и тот его нацизму обучил. Я ему говорю, Володя, ну как же так?

Путин начал нервничать, путать слова, постепенно перешел на бессвязное бормотание. Изо рта у него пошла пена.

Можно было различить только отдельные выкрики:

«Надули, обманули! Водили за нос! Это не мы начали! Это вы взорвали!

Украина! Украина!

Рюрик! Петр! Екатерина! Ленин! Сталин! Я! Я! Я!»

Затем больной упал без сил, потерял сознание и больше не реагировал на вопросы врача.

Игорь Эйдман, «Телеграм»