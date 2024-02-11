Негде было жить: российский пленный шокировал «мотивацией» воевать против Украины 1 11.02.2024, 13:34

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Признания оккупанта показали на видео.

Секретариат украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца перед обменом 8 февраля пообщался с пленными россиянами, которые ожидали возвращения домой. Один из российских военных шокировал тем, что же его заставило идти на войну.

В частности, удалось поговорить с одним контрактником, который имел «уникальную» мотивацию воевать.

Россиянин в ответ на вопрос о мотивации отметил, что подписал договор, потому что «ему жить негде было». После того, как получил травму, пленный оккупант изменил мнение относительно такого «заработка»: он желает всем россиянам не идти в Украину на войну.

Омбудсмен акцентировал, что именно такая мотивация есть у многих российских военных.

«Нужно сделать все, чтобы государство-террорист понесло ответственность за каждое совершенное преступление. За каждую жизнь, которую отобрали российские солдаты», – отметил Лубинец.