BILD: Россия может захватить страны Балтии, расширив на них свой «ядерный зонтик» 2 11.02.2024, 13:59

Немецкий военный эксперт раскрыл сценарий.

Россия может захватить страны Балтии, расширив на них свой «ядерный зонтик».

С таким предупреждением в интервью BILD выступил военный эксперт Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Он прокомментировал очередные ядерные угрозы Дмитрия Медведева. Тот написал в соцсетях, что в случае конфликта России с НАТО «у нас просто не останется выбора, ответ будет асимметричным», «будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», «это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис, конец всему».

«Послание России в том, что она не планирует войну против НАТО, но немедленно применит ядерное оружие в случае войны, — объясняет Масала. — Нынешний «ядерный зонтик» служит для защиты российской территории, а война не обязательно будет происходить на российской земле. <...> Именно в этом и заключается опасная логика. <...> Здесь Медведев ясно дает понять именно то, чего многие опасаются: в случае нападения России на страны Балтии Россия может расширить свой «ядерный зонтик» на территории, которые она затем захватит, и таким образом попытаться отпугнуть НАТО от защиты стран Балтии. <...> Предупреждения о войне на Западе играют на руку россиянам в их внутренней политике. Потому что НАТО — это полезный образ врага, позволяющий сплотить большинство россиян вокруг поддержки войны против Украины. <...> Все новые упоминания о российском ядерном оружии — попытка посеять страх и панику на Западе».