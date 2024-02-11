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В России возникли большие проблемы с вертолетами Ка-52

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  • 11.02.2024, 14:10
  • 6,170
В России возникли большие проблемы с вертолетами Ка-52

Начали собирать «франкенштейнов».

В России становится все больше случаев использования «вертолетного каннибализма» для поддержки авиационного парка, в том числе ударных вертолетов Ка-52. Фотоподтверждения уже появились в Сети, пишет dialog.ua.

Другими словами, россияне начали разбирать на части другие вертолеты, чтобы поддерживать в состоянии летной годности меньшее количество машин.

Так, на одном из опубликованных фото ударного вертолета Ка-52, можно заметить использование некоторых элементов от других бортов - наличие камуфлированного элемента руля свидетельствует, что он был использован из донора - деталь сняли другого вертолета и поместили на новый.

Этот факт подтверждает индивидуальный код детали. Собранных из разных деталей «франкенштейнов» легко отличить визуально.

При детальном обзоре некоторых из вертолетов Ка-52, можно заметить использование элементов с разными индивидуальными кодами.

Из-за высокой интенсивности использования вертолетов этого типа РФ пытается всеми способами поддерживать их в летном и боеготовом состоянии.

Более того, высокий процент использования элементов от доноров свидетельствует о неспособности авиапромышленности России, производить своевременный ремонт машин.

Дополнительно, из-за больших потерь вертолетов Ка-52, интенсивность использования на один борт увеличилась, как и эксплуатационные нагрузки, из-за отсутствия замены.

Среди элементов, которые были заменены на имеющихся фото, можно заметить фонарь кабины, рули направления и вертикальные стабилизаторы.

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