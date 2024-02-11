Первые фото украинских истребителей F-16 заставили россиян понервничать

Первые фото украинских истребителей F-16 заставили россиян понервничать1
- 11.02.2024, 14:28
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В Воздушных сил ВСУ раскрыли детали.
Фото украинского пилота с истребителем F-16, на который уже нанесли украинский опознавательный знак, заставило россиян понервничать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
«Интервью вы видели, нашего Фантома, и фото такое интересное сделал со знаками. Здесь обсуждают, настоящие они или нет. Давайте посмотрим, что, и мы уже видели, что россияне говорят, пусть немного понервничают», - сказал спикер.
Он также отметил, что F-16, когда прибудут в Украину, станут «лакомой целью» для оккупантов. Потому Украина должна подготовить инфраструктуру, особенно в условиях ежедневных обстрелов.
При этом Игнат добавил, что необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и другие моменты, чтобы враг не смог достать истребители.
Что этому предшествовало
Напомним, недавно украинский летчик «Фантом», обучающийся на истребителях F-16, дал интервью «Голосу Америки».
Также пилот предоставил фото F-16, на который уже нанесли украинские опознавательные знаки. Пока самолет находится за границей.