Первые фото украинских истребителей F-16 заставили россиян понервничать 1 11.02.2024, 14:28

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В Воздушных сил ВСУ раскрыли детали.

Фото украинского пилота с истребителем F-16, на который уже нанесли украинский опознавательный знак, заставило россиян понервничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Интервью вы видели, нашего Фантома, и фото такое интересное сделал со знаками. Здесь обсуждают, настоящие они или нет. Давайте посмотрим, что, и мы уже видели, что россияне говорят, пусть немного понервничают», - сказал спикер.

Он также отметил, что F-16, когда прибудут в Украину, станут «лакомой целью» для оккупантов. Потому Украина должна подготовить инфраструктуру, особенно в условиях ежедневных обстрелов.

При этом Игнат добавил, что необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и другие моменты, чтобы враг не смог достать истребители.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно украинский летчик «Фантом», обучающийся на истребителях F-16, дал интервью «Голосу Америки».

Также пилот предоставил фото F-16, на который уже нанесли украинские опознавательные знаки. Пока самолет находится за границей.