Под Зельвой мужчина пошел с ножами на милиционеров 7 11.02.2024, 14:34

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Те потребовали «моральную компенсацию».

Житель Зельвенского района избил жену, а когда к нему домой приехали милиционеры, вышел встречать их с ножами в руках. После долгой суеты, пригрозив служебным оружием и применив перцовый баллончик, мужчину задержали. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы, а жена подала на развод. Подробности истории рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Семейный скандал с избиением разыгрался в деревне Кремяница Дольная под Зельвой. Местная жительница позвонила в милицию с сообщением, что 52-летний муж устроил ей скандал, избил, а потом закрылся в гараже. Туда отправились участковый и водитель.

Ехать с милиционерами для разбирательства пьяный на вид мужчина отказался. Он вынул из укромного места два ножа и двинулся на правоохранителей.

«Угрожая убийством, поочередно делал выпад то в направлении одного милиционера, то другого», — описали противостояние в УВД.

Визитеры достали служебное оружие и предупредили дебошира, что могут его применить, если тот не пойдет с ними по-хорошему. Но ограничились тем, что брызнули на него из перцового баллончика. После этого мужчина изменил тактику и пригрозил покончить жизнь самоубийством, приставив к своей груди один из ножей.

Но потом, чтобы удержаться на ногах, оперся о дверь и уронил оружие. Воспользовавшись моментом, участковый двинул дверь, потерявший равновесие мужчина рухнул на землю — тут на него и надели наручники.

За угрозу насилия оба милиционера написали заявление о привлечении агрессора к ответственности за воспрепятствование их законной деятельности и потребовали возмещения морального вреда.

Как выяснилось, мужчину и раньше наказывали по уголовным и административным статьям, в том числе за насилие в семье. При этом у него есть малолетний ребенок.

Суд признал сельчанина виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 364 УК). Его приговорили к 1,5 года колонии усиленного режима и постановили взыскать с обвиняемого в пользу милиционеров по 1000 рублей, хотя заявлено было в два раза больше. Мужчину также обязали выплатить в казну 222 рубля госпошлины

«Суд принял решение, исходя из принципа разумности и справедливости, с учетом материального положения обвиняемого», — отметили в УВД.

Приговор уже вступил в силу. Кроме свободы и немалой суммы денег, сельчанин лишился и семьи: его жена подала на развод.