Путин случайно выдал серьезные проблемы со здоровьем 3 11.02.2024, 14:40

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Деменция головного мозга может быть лишь малой их частью.

Западные СМИ провели тщательный анализ невербальных сигналов и жестов Путина (71 год) во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, обратив внимание на странное поведение главы Кремля.

Российский президент во время интервью очень странно себя вел, выдавая не только проблемы с физическим, но и психологическим здоровьем.

Журналисты немецкого издания Bild опубликовали фрагмент видео, на котором Путин постоянно снимает и одевает наручные часы, разминает запястье и даже поправляет обеими руками левую ногу, которая самопроизвольно отошла в сторону.

Журналисты отмечают, что деменция головного мозга может быть лишь малой частью проблем Путина со здоровьем.

Достоверно известно, что после падения с лошади в 2012 году состояние здоровья Путина ухудшилось, у него начались проблемы с нижними конечностями и позвоночником.

В социальных сетях также отмечают, что Путин крайне редко дает интервью западным журналистам, которые не подвергаются цензуре Кремля. Обычно такие моменты кремлевские СМИ вырезают и тщательно маскируют.