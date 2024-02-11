Беги, Ксюша, беги! 9 Вера Афанасьева

11.02.2024, 15:09

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Ксения Собчак

Российские пропагандисты пошли в атаку на Собчак.

НТВ начало атаку на Ксению Собчак.

Телеканал в субботу выпустил получасовой разоблачительный фильм о Ксении Собчак. Он показывался в рамках программы «ЧП. Расследования», которая с начала 2010-х используется для информационного сопровождения политических дел. Именно здесь выходил двухсерийный фильм «Анатомия протеста».

В фильме «Собчак. На личность» говорится о том, что Собчак не выступает с поддержкой «СВО», а доносчик Александр Ионов утверждает, что нашел у ведущей иностранное финансирование.

Фильм завершается словами ведущего о том, что у Собчак еще есть шанс одуматься: «Перестать испытывать терпение властей, правоохранительных и надзорных органов и наконец уже определиться, на чьей она стороне, кого она поддерживает: свою страну или тех, кто пытается ее развалить».

Еще одна разоблачительная передача должна выйти на НТВ в воскресенье в 18:00, уже в программе «Новых русских сенсаций». Заявленное название – «Под чью дудку пляшет теперь гражданка Израиля Ксения Собчак?».

Вера Афанасьева, «Телеграм»