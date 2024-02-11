В WSJ объяснили, зачем Кремлю нужны теории о болезнях, смерти и двойниках Путина 4 11.02.2024, 15:31

3,428

На кого работает профессор Соловей?

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала большую статью о профессоре Валерии Соловье, в которой объясняет, как его прогнозы могут быть выгодны Кремлю.

Экспертами в материале выступили экс-советник Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм и занимавший аналогичную должность в правительстве Джо Байдена Эрик Грин. По мнению экспертов, Соловей может использоваться Кремлем для того, чтобы заполнить информационный вакуум вокруг Путина сомнительной информацией, создавать ложное ощущение, что правитель, ставший серьезной проблемой для Запада, скоро умрет и дискредитировать оставшиеся независимые СМИ.

Когда вышло интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, профессор Соловей сообщил, что американский журналист беседовал с двойником, который теперь будет выдаваться миллионам жителей планеты за реального Путина.

«Путин мертв, безвозвратно мертв, он больше не воскреснет, он останется в морозилке», — заявил Соловей в начале этой недели.

Впервые о смерти российского президента он сообщил в прошлом году и с тех пор продолжает настаивать, что его тело лежит в морозильной камере.

Заявления Соловья — «часть онлайн-фабрики слухов о здоровье Путина», ставшей более заметной на фоне конфронтации России с Западом. В 2020 году в Google был популярен запрос «Путин Паркинсон», в 2022 году — «рак Путина», в прошлом году запрос «двойник Путина» оставался в топе в течение всей осени.

Заявления Соловья и публикации телеграм-канала «Генерал СВР» о состоянии здоровья Путина активно перепечатывали западные таблоиды. Это «сбивало с толку высокопоставленных чиновников», пишет WSJ. Дело дошло даже до того, что главе ЦРУ Уильяму Бернсу в июле 2022 года пришлось публично опровергнуть эти слухи, заявив, что Путин «слишком здоров».

Согласно одной из теорий, пишет газета, в Кремле Соловья, которого Минюст осенью 2022 года объявил иноагентом, терпят как полезный инструмент.

Спекуляции о скорой смерти Путина могут поставить под сомнение необходимость давления на него и Россию, считает Грэм, который был советником Буша-младшего по России. По словам Грэма, комментаторы вроде Соловья имеют огромное влияние на Западе из-за нехватки информации после закрытия российских бюро иностранных СМИ и сокращения количества сотрудников в посольствах.

Согласно другой теории, Соловей может быть нужен Кремлю, чтобы после подавления независимых СМИ и дискредитации их остатков окончательно подорвать доверие к их источникам, превращая любую новость в сомнительную.

«Смысл в том, чтобы сделать все невероятным»,

— сказал Грин, который до прошлого года был главным советником Байдена по России в Совете национальной безопасности. Даже если Соловей однажды признает, что Путин жив, это еще больше повредит имиджу СМИ в целом, «так что проиграют все», считает Грин.

Публикации «Генерала СВР» могут оказывать влияние и внутри страны. Если в России когда-нибудь произойдет государственный переворот, то возникнут определенные сомнения в этом. Прогнозы Соловья могут помогать и более широкой стратегии Кремля, направленной на то, чтобы убедить россиян в различных теориях заговора и тем самым сделать их политически неактивными, сказал Грэм.

Соловей в интервью WSJ заявил, что его источники — «очень высокопоставленные люди». По словам бывшего профессора, на его информацию полагаются украинские власти. WSJ напомнила, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в прошлом году говорил о болезни Путина, его двойниках и инсценировке гибели Евгения Пригожина.