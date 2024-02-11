Китай заявил претензии на Владивосток

Китай заявил претензии на Владивосток6
- Телеграм-канал «День опричника»
- 11.02.2024, 15:40
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И провокаций не потребовалось.
Китай интервью про Рюриковичей не очень-то впечатлило.
В экстремистском «Иксе» граждане Поднебесной даже пишут, что исторически Владивосток должен принадлежать Китаю, потому что «сто лет назад был украден».
В комментариях россияне, забыв про вечную дружбу и даже широко отпразднованный Новый год, принялись буллить китайцев.
Вот так легко между двумя братскими народами может пробежать кошка. И провокаций не надо.
Телеграм-канал «День опричника»