Китай заявил претензии на Владивосток 6 Телеграм-канал «День опричника»

11.02.2024, 15:40

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Фото: Reuters

И провокаций не потребовалось.

Китай интервью про Рюриковичей не очень-то впечатлило.

В экстремистском «Иксе» граждане Поднебесной даже пишут, что исторически Владивосток должен принадлежать Китаю, потому что «сто лет назад был украден».

В комментариях россияне, забыв про вечную дружбу и даже широко отпразднованный Новый год, принялись буллить китайцев.

Вот так легко между двумя братскими народами может пробежать кошка. И провокаций не надо.

Телеграм-канал «День опричника»