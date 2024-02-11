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Китай заявил претензии на Владивосток

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 11.02.2024, 15:40
  • 3,972
Китай заявил претензии на Владивосток
Фото: Reuters

И провокаций не потребовалось.

Китай интервью про Рюриковичей не очень-то впечатлило.

В экстремистском «Иксе» граждане Поднебесной даже пишут, что исторически Владивосток должен принадлежать Китаю, потому что «сто лет назад был украден».

В комментариях россияне, забыв про вечную дружбу и даже широко отпразднованный Новый год, принялись буллить китайцев.

Вот так легко между двумя братскими народами может пробежать кошка. И провокаций не надо.

Телеграм-канал «День опричника»

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