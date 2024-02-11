В Брестской и Гомельской областях началось наводнение 11.02.2024, 15:48

Реки подтопили дачи и деревенские дома.

Поднявшийся уровень воды в Припяти подтопил 5 дачных домов, 5 подворий, 2 хозяйственные постройки и участок дороги в садовом товариществе «Парус-1» возле деревни Лубня Мозырского района. Также подтопленными оказались 3 подворья и хозпостройка в деревне Переровский Млынок Житковичского района Гомельской области.

В результате подъема уровня воды в Западном Буге и Смерди произошли подтопления 12 подворий и двух участков дорог в Бресте, а также 6 подворий на территории Лунинецкого района Брестской области.

Также за минувшие сутки поступили сообщения о подтоплениях талыми водами подворья и частного дома в Лунинецком районе Брестской области, 6 подворий, 5 хозяйственных построек и 4 дачных домов в Добрушском, Житковичском и Светлогорском районах Гомельской области.

Пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, в Гомельской области создали 192 пункта временного размещения людей на случай серьезного подтопления.