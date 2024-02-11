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Илон Маск попал в новый скандал из-за поддержки российских оккупантов

  • 11.02.2024, 15:53
  • 1,006
Илон Маск попал в новый скандал из-за поддержки российских оккупантов
Илон Маск

Что на этот раз?

Американский миллиардер Илон Маск, неоднократно оказывавшийся в центре внимания из-за своих резких замечаний насчет Украины, снова высказался по поводу перспектив боевых действий в 2024 году.

В соцсети Х он согласился с мнением другого «трампистского» пользователя под ником Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже якобы проиграла войну и никогда не вернет под контроль Крым с оккупированной частью Донбасса.

Маск в комментариях согласился с трампистом, при этом сослался на кремлевский пропагандистский тезис, согласно которому ВСУ якобы «бомбили детей Донбасса».

«Это правда. Вопрос только в том, сколько детей умрет, до того, как это признают», - написал американец.

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