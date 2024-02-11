Во Франции экоактивисты облили супом картину Моне 8 11.02.2024, 17:00

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Экоактивисты движения Riposte Alimentaire («ответ едой») облили супом картину «Весна» Клода Моне в Музее изобразительных искусств во французском Лионе.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля. Две молодые женщины облили картину супом, после чего произнесли речь с предостережением относительно изменений климата.

«Эта весна [название картины] будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет? Мы должны проснуться сейчас и противостоять. Ради красоты искусства и жизни», — заявили они.

Местные власти сообщили, что обе активистки были арестованы, но на следующий день их отпустили. Открыто расследование по факту повреждения культурных ценностей, выставленных в музее. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление — 10 лет лишения свободы.

«Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа», — говорится в заявлении местной префектуры.

Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу «действий, направленных против картины Моне». В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации» является «законным».

Министр культуры Франции Рашида Дати также выразила «полную поддержку» команде музея в своем посте в соцсети Х.

Картину Моне планируют исследовать в начале недели, чтобы определить, было ли произведение искусства, спрятанное за стеклом, повреждено жидкостью.