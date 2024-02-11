Глава Мюнхенской конференции назвал Молдову и страны Балтии следующими целями Путина после Украины 4 11.02.2024, 17:05

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Кристоф Хойсген призвал «сделать все возможное», чтобы Украина получила вооружение.

Президент России Владимир Путин не остановится на достигнутом в случае победы в Украине — следом он попытается захватить страны, ранее входившие в СССР, заявил глава Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген в интервью Rheinische Post.

«Если Путин не проиграет войну в Украине, мы должны ожидать, что он доберется до Молдовы или стран Балтии», — сказал он.

Президент РФ неоднократно называл распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой XX века», отмечая, что в результате «десятки миллионов» его соотечественников оказались за пределами российской территории, напомнил Хойсген. По его мнению, Путин хочет восстановить государство в границах бывшего СССР.

В связи с этим Хойсген призвал «сделать все возможное», чтобы Украина получила вооружение и другую помощь, необходимые для защиты от российской агрессии и освобождения своих территорий.

Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону оправдал вторжение в Украину тем, что она якобы всегда была «частью русских земель» до тех пор, пока советские власти, «по воле Сталина», не сделали из нее «искусственное государство». В то же время он заявил, что не собирается нападать на другие страны — по крайней мере, на те, которые являются членами НАТО.

«У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это?», — сказал Путин. Он заверил, что не станет втягивать страну в глобальную войну, поскольку это «противоречит здравому смыслу», кроме того, такое противостояние «поставит на грань уничтожения все человечество». Однако он пообещал ответить в случае «нападения НАТО».

При этом еще в январе Путин угрожал странам Балтии из-за депортации российских граждан. «То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, — понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — говорил он.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что таким образом Путин может готовить почву для нападения на эти государства, как это было с Украиной, которую он обвинил в «геноциде» жителей Донбасса. Ранее 10 военачальников и министров стран НАТО заявили о необходимости подготовки к войне с Россией. По их мнению, в первую очередь под удар может попасть именно восточный фланг альянса, который наиболее уязвим из-за близости к стране-агрессору.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров неоднократно предрекал судьбу Украины Молдове, которая планирует стать членом ЕС. ОН выразил недовольство тем, что президент республики Майя Санду «рвется в НАТО», и предостерег ее от попытки создания «антироссийского плацдарма» на территории страны.