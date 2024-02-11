Украинские пограничники отработали дроном по российскому «Мурому» 11.02.2024, 17:25

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Видеофакт.

Пограничники «Сталевого кордону» уничтожили вражеский «Муром-П» в Харьковской области. Это уже седьмой комплекс дальнего визуального наблюдения на их «счете».

Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

«В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Стальной рубеж» уничтожили очередной вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П». Он стал седьмым видео-тепловизионным комплексом, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала этого года», - пишет пресс-служба.

«Муром» - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.