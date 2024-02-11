закрыть
11 февраля 2024, воскресенье, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Внутренние войска решили приобрести дорогие хоккейные коньки

3
  • 11.02.2024, 18:14
  • 1,232
Внутренние войска решили приобрести дорогие хоккейные коньки

Цена удивляет.

Внутренние войска решили приобрести дорогие хоккейные коньки. За 7 пар коньков нужно будет заплатить почти 12 тысяч белорусских рублей. То есть, одна пора стоит более за 1,7 тысяч рублей, передает «Еврорадио».

Это близко к ценам коньков профессиональных хоккеистов.

Притом Центр олимпийского резерва Жлобина не так давно также покупал коньки, но значительно более дешёвые. Одна пора стоила всего около 150 рублей. Получается, что «хоккеисты» из внутренних войск получат коньки в 10 раз дороже, чем будущие профессиональные спортсмены в Жлобине.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид