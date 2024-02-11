Внутренние войска решили приобрести дорогие хоккейные коньки 3 11.02.2024, 18:14

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Цена удивляет.

Внутренние войска решили приобрести дорогие хоккейные коньки. За 7 пар коньков нужно будет заплатить почти 12 тысяч белорусских рублей. То есть, одна пора стоит более за 1,7 тысяч рублей, передает «Еврорадио».

Это близко к ценам коньков профессиональных хоккеистов.

Притом Центр олимпийского резерва Жлобина не так давно также покупал коньки, но значительно более дешёвые. Одна пора стоила всего около 150 рублей. Получается, что «хоккеисты» из внутренних войск получат коньки в 10 раз дороже, чем будущие профессиональные спортсмены в Жлобине.