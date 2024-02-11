В Украине предложили включить в обменный фонд с РФ останки экс-губернатора Гродно 11.02.2024, 19:26

Речь идет о Петре Столыпине.

Останки бывшего российского премьера Петра Столыпина, похороненного в Украине, необходимо включить в обменный фонд с Россией. Такое предложение сделал в интервью каналу «1+1» директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

«Одна из идей — внести его (прах Столыпина — Прим. ред.) в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. <…> Этот процесс можно начинать», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о судьбе могилы Столыпина.

Петр Столыпин (1862−1911) являлся премьер-министр Российской империи в 1906—1911 годах. До этого он в 1902—1903 годах являлся Гродненским губернатором.

Столыпин был убит в Киеве агентом царской охранки Дмитрием Богровым. Похоронен на территории Киево-Печерской лавры.