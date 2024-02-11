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В российском СИЗО умер украинец, которого РФ обвиняла в шпионаже

  • 11.02.2024, 19:50
  • 1,330
В российском СИЗО умер украинец, которого РФ обвиняла в шпионаже

Что известно.

В России мер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, фигурант дела о шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия. Это произошло, предположительно, в СИЗО на территории Ростовской области, пишет «Мемориал» 11 февраля.

Информация о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого появилась в картотеке на сайте суда. Известно, что Демченко родился в 1952 году в городе Моспино, проживал там же. С 2014 года Моспино контролируется террористической группировкой «ДНР». Есть ли у него близкие родственники и на какой территории, неизвестно.

Дело в отношении Демченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце августа. Всего состоялось семь заседаний по существу. Подсудимые по этой категории дел содержатся в ростовских СИЗО, отмечает «Мемориал».

Суд в Ростове прекратил уголовное преследование в отношении Демченко, пишет ТАСС. В правоохранительных органах агентству сообщили, что он умер в ростовской тюремной больнице от инсульта 31 декабря.

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