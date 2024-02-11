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Украинские пограничники сорвали российский флаг на Донецком направлении

  • 11.02.2024, 20:04
Украинские пограничники сорвали российский флаг на Донецком направлении

Видео.

Украинские пограничники обнаружили установленный оккупантами флаг России на Донецком направлении. Они сорвали российскую «метку».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

«Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили «триколор», которым захватчики заметили якобы их территорию. Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили», - сообщили в министерстве.

Двое военнослужащих ГПСУ, отличившиеся своим поступком, награждены военным командованием.

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