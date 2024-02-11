ВСУ взяли в плен наемника с другого конца света 11.02.2024, 21:38

Гражданина Сьерра-Леоне пленили под Марьинкой.

В плен к Силам обороны Украины попал гражданин африканского государства Сьерра-Леоне. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

«46-я отдельная аэромобильная бригада взяла под Марьинкой наемника из Сьерра-Леоне», – говорится в сообщении.

Никаких других подробностей не приводится. Но опубликована фотография с темнокожим мужчиной в очень грязной военной форме русской армии. Официальные соцсети 46-й бригады об этом случае ничего не сообщают.

Республика Сьерра-Леоне – небольшое государство в Западной Африке на побережье Атлантического океана.