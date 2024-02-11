Они не смогут победить 1 Андрей Никулин

11.02.2024, 22:01

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Андрей Никулин

Будущее, в котором захочется жить, настанет.

Что я делал, чтобы пережить эти два года? С учетом того, что приходится ежедневно по восемь-десять часов окунаться в актуальную повестку, просеивая, как фильтр, новостные и телеграмные ленты, а потом счищать с души образовавшуюся на ней накипь.

Алкоголь, сериалы, чтение, компьютерные игры. Если не можешь/не хочешь бежать в другую страну, тем более, что вести с отчизны не оставят тебя и там — лучше убежать в другой мир, и по возможности надолго. Тем более, что возможности обычного человеческого общения резко сократились. Сложно вести вменяемые беседы со знакомыми, которые сошли с ума. И тебя самого так же считают сумасшедшим.

Это может быть компьютерная игра, длинный сериал, перечитывание полного собрания сочинений Бальзака или самодепортация в очередное противостояние орков и эльфов, только не в реальности, а на листах бумаги.

Как абсолютно естественная и нормальная мера самозащиты и предохранения собственного сознания от выгорания.

Даже самый гротескный фантастический мир лучше, чем наша текущая реальность и нет ничего стыдного в том, чтобы там не спрятаться.

Когда аббата Сийеза спросили, что он делал во времена Французской революции он ответил просто - «Я выживал».

Такая же задача и у нас, дорогие друзья — пережить и выжить, и нет ничего стыдного, чтобы нырнуть в темную воду бесконечной серии любовных романов, космической оперы или Варкрафта. Главным будет только одно — вынырнуть, когда текущий адок закончится. Потому что кто-то должен будет склеивать разбитые горшки и восстанавливать страну.

Как поет Монеточка -

«Я переживу

И вас и нас переживу

И смех и грех переживу

И все и вся переживу…»

Именно это и должно стать нашей задачей на ближайшее время. И поверьте — будущее, в котором захочется жить, настанет. Они не смогут победить и остаться навсегда, хотя бы потому, что саморазрушение и смерть заложены в их идеологии...

Андрей Никулин, телеграм