Ходжес: Сырский станет «неприятным сюрпризом» для россиян на поле боя 11.02.2024, 22:07

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Бен Ходжес

Экс-командующий силами США в Европе прокомментировал изменения в высшем военном руководстве Украины.

Экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес прокомментировал изменения в высшем военном руководстве Украины и заявил, что Александр Сырский станет «неприятным сюрпризом» для российской армии.

Об этом сообщает телеграм-канал Генштаба ВСУ.

Ходжес отметил, что решение о замене Главнокомандующего было сложным для президента. Поскольку Залужный был эффективным командующим, «которого уважали солдаты и общество, которого хорошо знали и уважали союзники».

При этом он добавил, что Владимир Зеленский пока отвечает за все и это его прерогатива.

«Особенно в демократическом обществе — иметь на позиции командующего человека, который, по его мнению, дает самый большой шанс Украине на победу. Александр Сырский, конечно же, является офицером, которого избрал президент, чтобы тот взял на себя командование украинскими Вооруженными Силами. Это не Конкурс красоты и не соревнования за популярность. Президент выбрал офицера, которого он считает более уместным для этой фазы войны. Он боец, он имеет опыт, он крут. И я думаю, что россияне совсем несчастливы видеть во главе Вооруженных Сил Украины еще одного выдающегося командующего», – подчеркнул экс-командующий армии США.