В Финляндии завершился второй тур выборов 11.02.2024, 22:26

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Александр Стубб

Кто побеждает.

В Финляндии состоялся второй тур президентских выборов. Сейчас один из кандидатов лидирует с результатом в 52,7% голосов.

Об этом сообщает Yle.

Уже посчитано 63% голосов избирателей. Сейчас с отрывом в более 5% побеждает кандидат от коалиции на президентских выборах Александр Стубб.

Результаты предварительного голосования по состоянию на сейчас выглядят так:

Александр Стубб набрал 52,7%;

Пекка Хаависто, которого поддерживает Ассоциация избирателей и Зеленых - 47,3%.