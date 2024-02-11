В Финляндии завершился второй тур выборов
- 11.02.2024, 22:26
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Кто побеждает.
В Финляндии состоялся второй тур президентских выборов. Сейчас один из кандидатов лидирует с результатом в 52,7% голосов.
Об этом сообщает Yle.
Уже посчитано 63% голосов избирателей. Сейчас с отрывом в более 5% побеждает кандидат от коалиции на президентских выборах Александр Стубб.
Результаты предварительного голосования по состоянию на сейчас выглядят так:
Александр Стубб набрал 52,7%;
Пекка Хаависто, которого поддерживает Ассоциация избирателей и Зеленых - 47,3%.