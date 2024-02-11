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В Финляндии завершился второй тур выборов

  • 11.02.2024, 22:26
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В Финляндии завершился второй тур выборов
Александр Стубб

Кто побеждает.

В Финляндии состоялся второй тур президентских выборов. Сейчас один из кандидатов лидирует с результатом в 52,7% голосов.

Об этом сообщает Yle.

Уже посчитано 63% голосов избирателей. Сейчас с отрывом в более 5% побеждает кандидат от коалиции на президентских выборах Александр Стубб.

Результаты предварительного голосования по состоянию на сейчас выглядят так:

Александр Стубб набрал 52,7%;

Пекка Хаависто, которого поддерживает Ассоциация избирателей и Зеленых - 47,3%.

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