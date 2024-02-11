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Украинская ПВО с начала 2024 года уничтожила 359 дронов Shahed

  • 11.02.2024, 23:25
Украинская ПВО с начала 2024 года уничтожила 359 дронов Shahed

Только в ночь на воскресенье ПВО сбила 40 БПЛА.

Украинская ПВО с начала 2024 года уничтожила 359 дронов Shahed, которыми страна-агрессор Россия постоянно атакует Украину. Об этом в видеообращении в воскресенье, 11 февраля, рассказал президент Владимир Зеленский.

Только в ночь на воскресенье ПВО сбила 40 шахедов. Почти все из них в разных районах страны уничтожили мобильные огневые группы, отмечает президент.

«Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это один из ключевых приоритетов года», — подчеркнул Зеленский.

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