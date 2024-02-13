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Илон Маск поиздевался над Путиным

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  • 13.02.2024, 8:13
  • 12,342
Илон Маск поиздевался над Путиным

«В зоопарке Цинциннати застрелили гориллу».

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети Twitter высмеял «исторические отступления» российского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Кларксону.

Маск на своей странице опубликовал мем с кадрами из интервью и подписью, в которой Карлсон якобы спрашивает Путина, почему РФ вторглась в Украину. На поставленный вопрос диктатор РФ якобы начал искать «исторические параллели».

«Я к этому подхожу. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу…», - заявил Путин в шутливой реплике на картинке.

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