Что начал скрывать Лукашенко? 1 13.02.2024, 8:27

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Большинство последних указов диктатора — засекреченные.

Журналисты обратили внимание, что большинство последних указов Лукашенко просто не были опубликованы. Они размещаются на сайте последовательно и, подсчитав число пропущенных номеров, можно определить, сколько из них было скрыто.

Так, в 2023 году последний указ вышел под номером 416, из них 283 было пропущено. В 2022-ом из 468 указов скрыто было 354, а в 2021 из 521 документа, от общественности скрыли 396.

«Еврорадио» спросило экспертов, зачем указы прячут от глаз публики.

«Видно, что с его указами идет какая-то параллельная жизнь»

Историк и политический обозреватель Александр Фридман считает, что если указ издается и не публикуется — значит есть причины что-то скрывать.

— Скорее всего, речь идет об указах, касающиеся темы безопасности. Что-то связанное с армией, спецслужбами, КГБ. Думаю, там говорится о каких-то совершенно непопулярных мерах в сторону ужесточения. Ну и второе направление, которое тоже возможно — это экономика и бизнес. Может, документы по налоговой, либо преференциям, которые получают приближенные к Лукашенко люди. Просто об этом решено публике не сообщать.

Фридман допустил, что в число скрытых указов могут входить документы о награждении «отличившихся» сотрудников силовых ведомств.

— Люди, участвующие в разных силовых операциях, скорее всего, тоже будут скрыты от глаз. В целом, тенденция очень своеобразная, никакой прозрачности нет. Удивляет то, что они этот момент не продумали, потому что по их номерам можно легко определить, сколько было издано и сколько из них скрыто.

Эксперт говорит, что все рассуждения насчет скрытых указов находятся на уровне спекуляций, однако признает, что тенденция довольно однозначная.

— Значит там есть нечто такое, чего общественности знать не стоит. Значит там есть нечто интересное и сенсационное. Издание таких законов, да еще и в таком количестве безусловно противоречит свободе и демократии, это понятно. В будущем, когда все это вскроется, мы посмотрим на этот режим и на его функционирование по-другому. Даже конкретно этот пример показывает, как много всего происходит за кулисами. Видно, что с его указами идет какая-то параллельная жизнь, скрытая от публики, которая и составляет основную сущность этого режима.

Скрытые указы связаны с системой безопасности

Специалист по национальной безопасности и политолог Александр Казак считает, что скрытые указы так или иначе связаны с системой безопасности.

— Сейчас мы видим увеличивающуюся роль Лукашенко именно в сфере безопасности. Конечно, есть указы, которые публикуются, но они скорее имеют пропагандистский характер.

Именно потому, что документы связаны с системой безопасности, их не публикуют, считает Казак.

— Возможно, в них обозначаются методы функционирования и сотрудничества с такими единицами, как ЧВК «Вагнер», пояснения их роли в правилах игры и т.д.

Эксперт считает, что точно сказать, чего касаются неопубликованные указы, нельзя, как и нельзя сказать, что все они однозначно касаются безопасности.