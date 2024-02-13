Лукашенко сник и погрустнел 8 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

13.02.2024, 8:55

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Мирзиеев устроил диктатору «холодный душ» в Ташкенте.

Белорусская делегация летела в Ташкент с большими надеждами насчет углубления сотрудничества. Однако есть большие сомнения, что хотя бы часть из них оправдается: на рынке Узбекистана укореняются компании из других стран.

Узбекистан не назовешь богатым государством, но стремление Минска развивать с ним отношения понятно. Во-первых, рынок в стране с 36-миллионным населением огромный. Во-вторых, экономика Узбекистана в последние годы показывает уверенный рост на 5-7% ежегодно.

В Ташкенте Лукашенко старался по максимуму «продать» продукцию белорусских предприятий, заявляя о технологиях высокого уровня и готовности помочь построить в Узбекистане совместные фабрики и заводы.

Однако, когда Мирзиеев привез Лукашенко в «Технопарк», правитель Беларуси сник и погрустнел. Отчего же?

Вероятно, от того, что нынешней Беларуси, которая, как вновь напомнил Лукашенко, получила в наследство от СССР производства и технологии, нечем удивить современный Узбекистан.

В ташкентском «Технопарке» компании из Италии, Южной Кореи, Японии, Китая и других стран производят бытовую технику (например, холодильники Samsung), газовые котлы и оборудование (Ferroli и Pietro Fiorentini), лифты, эскалаторы и многое другое.

Продукция экспортируется в десяток стран, в том числе в Беларусь.

Лукашенко также показали грузовые и легковые автомобили, производимые в Узбекистане.

Грузовые, а также спецтехнику выпускают на узбекско-немецком предприятии MAN Auto-Uzbekistan.

Легковые автомобили (за последние годы их производство удвоилось и выросло до 395 тысяч (!) авто по итогам 2023 года) производят сразу на нескольких заводах. Самые крупные из них выпускают марки Chevrolet и китайские Chery.

Производят в Узбекистане и автобусы, но в основном закупают их в Китае. В общем, большой привет МАЗу, чья доля на российском рынке грузовиков сокращается и чьи автобусы там постоянно горят.

За последние годы количество зарубежных компаний в Узбекистане увеличилось в несколько раз. И, заметьте, это произошло без участия белорусских предприятий, многие из которых теперь уже находятся под санкциями.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в прошлом году вырос до 62 миллиардов долларов, из которых только 1% приходился на торговлю с Беларусью.

Лукашенко мечтает, чтобы внешнеторговый товарооборот с Узбекистаном в ближайшее время достиг $1 млрд. А знаете с кем у Ташкента уже есть такой объем? С Германией – такой далекой для Узбекистана, и такой близкой для Беларуси.

За последние годы объем немецких инвестиций в эту страну Средней Азии составил 4 млрд евро. В Узбекистане уже производят грузовики MAN, сельхозтехнику Claas и Lemken, кабельно-проводниковую продукцию Deutsche Kabel.

В прошлом году Мирзиеев летал к Шольцу, и они договорились воплотить в жизнь проекты еще на $9 млрд. Сравните эту цифру с пока всего лишь надеждами Лукашенко.

Наверное, диктатор, когда летел в Ташкент, думал, что Мирзиеев его хочет попросить помочь технологиями. Нет. Он похвастаться хотел: прогресс Узбекистана становится особенно заметным на фоне стагнирующей при Лукашенко Беларуси.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»